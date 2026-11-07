Come sta andando l'esperienza di Matteo Darmian al Bologna? Ne ha parlato l'ex calciatore dell'Inter ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Parma: “Sta andando bene. Fin da quando sono arrivato ho avuto sensazioni positive. Il gruppo mi ha accolto benissimo, tutta la società, lo staff e i compagni. Stiamo facendo un bel percorso e vogliamo continuare su questa strada”.