Come sta andando l'esperienza di Matteo Darmian al Bologna? Ne ha parlato l'ex calciatore dell'Inter ai microfoni di DAZN poco prima della sfida contro il Parma: “Sta andando bene. Fin da quando sono arrivato ho avuto sensazioni positive. Il gruppo mi ha accolto benissimo, tutta la società, lo staff e i compagni. Stiamo facendo un bel percorso e vogliamo continuare su questa strada”.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 17:55
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione