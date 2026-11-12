Si avvicina il momento di Italia-Francia e per il ct Roberto Mancini quello delle scelte in vista di stasera, quando al Meazza scenderanno in campo le due formazioni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, "l'Italia oppone una delle squadre più giovani di sempre".

"Il grande vecchio è Donnarumma in porta. La difesa spingerà ai lati con Kayode e Calafiori, il primo ala e il secondo mezzala in fase di costruzione, e dovrà proteggere la coppia Scalvini- Bastoni più brava con la palla che senza. In mezzo, regia bassa a Tonali: ai lati, Barella e Frattesi sembrano in vantaggio su Doumbia e Fagioli, ma ci vuol coraggio a rinunciare al "portoghese". Il nostro tridente d'attacco, infine, è meno prestigioso di quello Bleu: Pio Esposito al centro tra - pare - il fratello Seba e Cambiaghi, a garantire possesso e corsa. Sembra che Cisse dovrà attendere per il debutto".