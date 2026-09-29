Si è svolto nel pomeriggio il primo allenamento del nuovo Parma di Alberto Gilardino. Il nuovo tecnico crociato, arrivato in città nella serata di ieri per sostituire Carlos Cuesta, dopo l'annuncio ha conosciuto il suo nuovo gruppo al Mutti Training Center. L'ex Pisa ha parlato alla squadra, che poi si è messa al lavoro sotto gli occhi del CEO Federico Cherubini e del direttore sportivo Alessandro Pettinà.

L'obiettivo è quello di arrivare pronti alla sfida contro l'Inter, prevista per il 10 ottobre alle 18.00, con Gilardino che avrà a disposizione l'amichevole organizzata contro la Virtus Entella del 2 ottobre per fare i primi test e mettere in campo le prime novità.