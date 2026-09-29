L'ex difensore e allenatore di U20 e Next Gen della Juventus, Paolo Montero, nel corso di un'intervista a Diretta.it ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato in bianconero, a partire dall'inizio quando la storia per lui sarebbe potuta andare diversamente: "Inizialmente ebbi un paio di incontri con Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola per trasferirmi all'Inter, ma al primo incontro non raggiungemmo un accordo. Due giorni dopo mi richiamarono; non avendo un procuratore all'epoca, andai da solo a Milano e raggiungemmo un accordo verbale".

Il blitz di Lippi

Tutto fatto con i nerazzurri? Non proprio: "Qualche tempo dopo ero a Bergamo con la mia famiglia e ricevetti una telefonata da Marcello Lippi. Lui mi ordinò di non firmare nulla con l'Inter e di raggiungerlo immediatamente a Torino. Partii quella stessa sera con mio fratello e a mezzanotte firmai il contratto con la Juventus e Luciano Moggi".