L'emergenza legata ai molteplici infortuni nel reparto arretrato obbliga l'Atalanta ad una serie di riflessioni. I lunghi infortuni occorsi a Hien (infortunatosi durante i Mondiali in occasione della sfida tra la sua Svezia e il Giappone e vittima di un lesione al tendine del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, ndr) e Kossounou (reduce da lesione di medio-alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, ndr) hanno comportato una serie di difficoltà al tecnico orobico Maurizio Sarri. Se da un lato per il difensore svedese si auspica un ritorno entro la fine di ottobre, per l'ivoriano si prospetta un'attesa protratta fino a novembre inoltrato. Nonostante questo, secondo Il Giorno la società bergamasca non avrebbe preso in considerazione l'ipotesi di arruolare giocatori svincolati per tappare la falle. Di conseguenza, sembra destinata a decadere la suggestione Francesco Acerbi, ancora svincolato dopo la fine del rapporto con l'Inter.