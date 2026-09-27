La preoccupazione per la salute di Pablo Daniel Osvaldo persiste, sebbene nelle ultime ore siano emerse nuove informazioni sul suo stato di salute. L'ex calciatore rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale municipale di Llavallo, ma le persone a lui vicine hanno confermato che è cosciente e in condizioni stabili dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Fonti familiari hanno indicato che l'ex attaccante "sta bene ed è lucido", sebbene rimarrà in terapia intensiva mentre i medici cercano di determinare la causa del suo malore.

Durante l'intervento, spiegano sempre i familiari, il personale medico ha disinfettato l'area colpita dall'infezione e che la causa è ancora da accertare. La famiglia ha inoltre smentito una delle prime notizie secondo cui durante l'operazione sarebbero stati rimossi due centimetri di ciascun polmone. Osvaldo rimarrà ricoverato e sotto osservazione medica in attesa del completamento degli esami: non è ancora noto quando potrà essere dimessa dal reparto di terapia intensiva. I medici sono in attesa dei risultati della biopsia per confermare la diagnosi e stabilire i prossimi passi del trattamento.