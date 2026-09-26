Nel corso di un intervento al Portugal Football Summit, l'ex terzino di Inter e Real Madrid Roberto Carlos ha svelato uno spiacevole episodio extracalcistico che ha segnato il post carriera: "Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio. Ho commesso degli errori e per questo chiedo ai più giovani di non farne altri. Ho avuto un grave problema con il mio ex agente. Ho avuto un gravissimo problema familiare".

Il cinquantatreenne ha descritto il momento esatto in cui si è accorto del tracollo: "Un giovedì andai a dormire e il giorno dopo mi ritrovai una pila di documenti di cui ignoravo l'esistenza. In quel momento ho perso tutta la mia storia". Un dramma da cui l'ex terzino si è risollevato ricominciando a lavorare da zero come ambasciatore del Real Madrid e manager.