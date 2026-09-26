È toccato a Ivan Perisic intervenire in conferenza stampa ieri, alla vigilia del match che vedrà la sua Croazia impegnata contro la Cechia. L'ex giocatore dell'Inter, nonostante i suoi 37 anni, continua a rappresentare una colonna per i Vatreni anche col nuovo allenatore Slaven Bilic che lo ha elogiato pubblicamente nei giorni scorsi: "È bello sentirsi dire certe cose, ma non si vive di gloria passata. Dobbiamo vincere la sfida con i cechi e questa è la cosa più importante, non si ottiene nulla senza impegno. Abbiamo avuto qualche giorno per prepararci, abbiamo introdotto alcune novità nel gioco, ma le vedrete in campo, non vogliamo svelare nulla in anticipo. Siamo pronti e non vediamo l'ora che inizi la partita".

Perisic garantische la Nations League è un obiettivo concreto per la Croazia: "Prendiamo la Nations League molto sul serio, dobbiamo essere tra le prime tre squadre per essere inseriti nel primo gruppo in vista delle qualificazioni agli Europei. La prima partita è la più importante, dobbiamo essere concentrati fin dal primo minuto, dobbiamo partire bene e questo ci darà la forza per continuare. Nel precedente ciclo della Nations League abbiamo avuto un brutto inizio, ma poi abbiamo ottenuto quattro vittorie, ci siamo qualificati per la fase finale e purtroppo abbiamo perso ai rigori contro la Spagna in finale. Dobbiamo partire bene e poi tutto è possibile".