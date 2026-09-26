Il futuro di Francesco Acerbi e Matteo Darmian è incredibilmente ancora tutto da scrivere. Dopo essersi svincolati dall'Inter alla scadenza naturale dei loro contratti lo scorso giugno, i due ex difensori nerazzurri speravano di potersi accordare con qualche compagine e strappare, verosimilmente, l'ultimo contratto della loro onoratissima carriera. Come riportato da Il Giorno, il centrale ex Lazio sembrava destinato ai sauditi dell'Al-Hilal, salvo poi raccogliere gli apprezzamenti e l'interessamento del Genoa, del Monza, del Torino, del Sassuolo, del Bologna e anche dei biancocelesti; dall'altro lato, l'esterno di scuola Milan avrebbe intrattenuto dei dialoghi con la Roma. Tuttavia, per nessuno dei due si è concretizzata alcuna pista. Entrambi, infatti, risultano ancora svincolati e in attesa di capire quale sarà il loro futuro.