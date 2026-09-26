Gabigol sogna di tornare a giocare in Europa. Dopo aver costruito gran parte della propria carriera in Brasile, il centravanti del Santos sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel Vecchio Continente, a distanza di anni dall'esperienza vissuta con le maglie di Inter e Benfica. Il classe 1996 considera ormai arrivato il momento di lasciarsi alle spalle la parentesi europea precedente e provare a dimostrare nuovamente il proprio valore anche fuori dal calcio brasiliano.

Turchia destinazione preferita

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Gabigol sarebbe particolarmente attratto dalla Süper Lig e dall'atmosfera che si respira negli stadi del Paese. L'attaccante sarebbe infatti interessato alla possibilità di giocare nelle grandi piazze di Istanbul e di affrontare partite caratterizzate da una forte partecipazione dei tifosi. Nel mirino ci sarebbero soprattutto i tre club più prestigiosi del campionato turco: Beşiktaş, Fenerbahçe e Galatasaray.

Gabigol vuole rilanciarsi in Europa

Dopo anni da protagonista assoluto in Sudamerica, con numerosi trofei conquistati e un ruolo da protagonista tra i migliori marcatori del calcio brasiliano, Gabigol ritiene di poter affrontare una nuova sfida internazionale. La sua prima esperienza europea non gli aveva infatti permesso di esprimere pienamente il talento mostrato in patria, soprattutto durante il periodo trascorso all'Inter.

Nessuna trattativa avanzata

Al momento non risultano trattative concrete o particolarmente avanzate con i club turchi. Il desiderio del giocatore, però, sembra essere chiaro: tornare in Europa e confrontarsi nuovamente con un campionato competitivo. La Turchia, in particolare, rappresenterebbe la destinazione preferita per vivere una seconda avventura nel calcio europeo e provare a rilanciare la propria carriera a livello internazionale.