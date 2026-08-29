Secondo pareggio consecutivo e secondo 2-2 di fila per il Liverpool di Iraola, avversario dell'Inter in Champions League. Dopo il 2-2 all'esordio contro il Newcastle, ad Anfield i Reds replicano lo stesso risultato contro il Nottingham Forest.

La squadra ospite va due volte in vantaggio, prima con Ndoye e poi con Gibbs-White su rigore. L'1-1 del Liverpool lo firma Isak, il gol del definitivo 2-2 invece è a firma di Munoz. Un avvio lento per l'ex squadra di Curtis Jones, già a -4 dal Manchester City di Guardiola. 

Sezione: Eurorivali / Data: Sab 29 agosto 2026 alle 15:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.