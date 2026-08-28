Luciano Valente attende con grande entusiasmo le sue prime partite in Champions League. Il capitano del Feyenoord parla di un sogno che si avvera: "È fantastico. È un sogno poter giocare per la prima volta in Champions, perché il palcoscenico più importante del calcio rimane speciale. Il sorteggio è fantastico", è la prima reazione nell'intervista a Feyenoord ONE. Il capitano non vede l'ora di affrontare il Barcellona al Camp Nou. "Il Barça è enorme e molto speciale. Sono partite come queste che sogni".

Dare il massimo

"Dobbiamo dare il massimo come squadra in ogni partita - ha aggiunto il capitano del Feyenoord in vista della campagna europea -. Non possiamo permetterci di rilassarci ogni tanto. Sarà una sfida dura, questo è certo. In definitiva, dobbiamo lottare come una squadra, e possiamo anche sognare. Ho sempre guardato la Champions League dal divano ed è surreale poterla vivere in prima persona, ma fa anche parte del calcio".