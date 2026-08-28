C'è un filo di entusiasmo nelle parole di Ole Book, direttore sportivo del Borussia Dortmund, dopo il sorteggio della League Phase ieri a Monte Carlo: “Non vediamo l'ora di affrontare otto partite molto interessanti e impegnative - ha detto ai canali ufficiali del club -. Con Arsenal e Inter, ci troveremo di fronte ai campioni d'Inghilterra e d'Italia. Dimostreremo di non doverci nascondere dalle migliori squadre d'Europa".

Sezione: Eurorivali / Data: Ven 28 agosto 2026 alle 15:14
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.