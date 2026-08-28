L'ex attaccante dello Shakhtar Donetsk, Andriy Vorobey, ha valutato le possibilità dei Minatori di raggiungere i playoff di Champions League alla luce del sorteggio di ieri sera a Monte Carlo che ha messo contro i Minatori ucraini Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Lipsia, AEK e Slovan. "Non posso dirvi il numero esatto di punti. Il nuovo formato della Champions League è talmente dinamico e imprevedibile. Dirò solo una cosa: desidero davvero che lo Shakhtar porti a termine il compito e si qualifichi direttamente al turno successivo, senza play-off. Credo che la squadra sia in grado di conquistare i punti necessari. Non mi azzardo a fare previsioni sui primi otto posti, ma l'ingresso tra le prime sedici squadre è un obiettivo realistico per il Donetsk. Questo ha anche un vantaggio, perché in tal caso lo Shakhtar verrebbe inserito tra le teste di serie nel sorteggio dei play-off. Speriamo di rivedere lo Shakhtar in Champions League in primavera", ha concluso Vorobey.