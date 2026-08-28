I giocatori dello Slovan Bratislava hanno assistito insieme alla diretta del sorteggio di ieri, che ha assegnato loro otto avversari per la fase a gironi della Champions League. La squadra, guidata dal nuovo allenatore Yaya Touré, si è riunita nella sala congressi del Tehelné Pole e ha atteso insieme in un'atmosfera rilassata il proprio verdetto europeo.

Gioia e delusione

La soddisfazione più evidente è stata per il sorteggio contro il Paris Saint-Germain, vincitore delle ultime due edizioni della competizione. La delusione ha prevalso invece quando non sono state sorteggiate né il Barcellona né il Real Madrid. Nel complesso, è apparso evidente che i presenti si aspettavano almeno un po' più di partite casalinghe interessanti. La squadra slovacca ospiterà Inter, Betis Siviglia, Shakhtar Donetsk e, dopo due anni, di nuovo lo Stoccarda in cui gioca il connazionale Leo Sauer. Oltre al PSG, in trasferta attenderanno i campioni slovacchi in carica anche Roma, Lille e LASK Linz.