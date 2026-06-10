I nomi accostati all'Inter continuano ad aumentare giorno dopo giorno. Uno degli ultimi è quello di Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese di cui si è parlato nell'incontro andato in scena ieri (e anticipato in esclusiva dalla nostra redazione) tra i due club in un noto hotel di Milano nei pressi della sede interista di Viale della Liberazione. Un faccia a faccia in cui i nerazzurri hanno comunicato l'intenzione di riscattare in via definitiva Mattia Marello e sondato in maniera concreta il terreno per Oumar Solet, a sensazione il prescelto per rinforzare il reparto difensivo con fisicità e tecnica.

Profili a cui si aggiungono altri obiettivi caldi che corrispondono a Marco Palestra, sogno per la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries destinazione Real Madrid, Ivan Provedel (idea come vice di Josep Martinez) e Curtis Jones, prima scelta per il centrocampo con il Piano B rappresentato proprio dal classe 2003 dei friulani. Mentre le idee di Cristian Chivu e della dirigenza sembrano abbastanza chiare, restano invece ancora da decifrare quelle di Oaktree, fondo proprietario del club nerazzurro. I tasselli da inserire per completare la rosa sono stati individuati in un vice portiere affidabile, uno o due difensori, un esterno destro e un centrocampista di qualità per la mediana. Tanto, ovviamente, sarà legato anche alle uscite, tra scadenze di contratti e offerte che potranno arrivare nelle prossime settimane.

Trattative in fase embrionale che devono ancora entrare nel vivo, tutte accomunate dallo stesso quesito: quanto Oaktree è disposto a investire sul mercato? Verrà dato il famoso 'ok' (che in tempi recenti si aspettava dalla lontana Cina di Suning e Steven Zhang) per sbloccare certi affari? Il riferimento non è puramente casuale, anche perché tanti obiettivi primari come Palestra, Solet e Jones - stando alle indiscrezioni degli esperti di mercato - hanno già dato l'ok ai nerazzurri per il trasferimento e attendono novità dai club al tavolo. Le ultime alternative, che ovviamente vanno considerate, sono Andrea Cambiaso per la corsia esterna e il già nominato Atta nel caso in cui non si dovesse arrivare a dama con il Liverpool per Jones. E allora, caro Oaktree, non resta che Atta...ccare il mercato. Se lo merita Chivu e se lo merita l'Inter, reduci dallo storico Double e da anni di miracoli economico-sportici certificati dal bilancio.