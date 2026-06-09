Incontro di mercato di circa un’oretta - secondo quanto constatato in esclusiva da FcInterNews - tra l’Inter e l’Udinese in un noto hotel meneghino vicino alla sede dei nerazzurri. Il club di Viale della Liberazione ha comunicato l’intenzione di riscattare in via definitiva Mattia Marello. I campioni d’Italia hanno anche confermato a Gianluca Nani, ds dei friulani, il gradimento per Oumar Solet. Al momento, però, non è ancora partita la trattativa perché l’Inter sta valutando altri due profili, oltre a quello del francese. Piace anche Arthur Atta: prime richieste di informazioni per il fantasista dei friulani.

Simone Togna