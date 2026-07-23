Per settimane è bastato un titolo o un'ipotesi qualunque per alimentare il caos. L'inchiesta che molti avevano già ribattezzato "Arbitropoli", o peggio ancora come Nuova Calciopoli, è stata un buco nell'acqua. Oggi alla luce del decreto di archiviazione della Procura di Milano, forse il nome più appropriato è un altro: "Archiviopoli".

L'Inter è finita tra i soggetti attenzionati nell'ambito dell'indagine sugli arbitri senza prove. Una circostanza che ha inevitabilmente acceso polemiche, processi televisivi e, soprattutto, giudizi anticipati. Ma il punto è proprio questo: la magistratura è chiamata ad accertare i fatti, non a confermare sospetti.

Il provvedimento della Procura parla chiaro. Le ipotesi formulate sono ritenute "prive di base probatoria". Non solo: secondo i magistrati non vi erano nemmeno gli elementi per sostenere incolpazioni preliminari e la presunta frode sportiva relativa a Gianluca Rocchi viene definita una "mera illazione", ovvero una supposizione non supportata da alcun riscontro concreto.

Parole pesanti, che dovrebbero avere lo stesso spazio e la stessa eco delle accuse circolate nelle scorse settimane. E invece il meccanismo dell'informazione, sempre più spesso condizionato dalla ricerca del clic, sembra funzionare diversamente. L'accusa fa rumore, la smentita molto meno. Così proliferano titoli sensazionalistici, articoli costruiti su interpretazioni forzate e contenuti che spesso raccontano una realtà diversa rispetto a quella riportata nei documenti ufficiali.

Nel frattempo, sui social network continua a celebrarsi un'altra forma di giustizia. Una giustizia sommaria, dove una convinzione personale vale più di un provvedimento giudiziario e dove una sentenza di assoluzione o un'archiviazione vengono accolte con lo stesso scetticismo riservato alle fake news. Per molti, l'Inter resta comunque colpevole, indipendentemente dall'assenza di prove.

Eppure il principio dovrebbe essere semplice: in uno Stato di diritto si giudica sulla base dei fatti, non delle suggestioni. Le archiviazioni non cancellano soltanto un'indagine, ma certificano che le accuse non hanno trovato riscontri sufficienti per andare oltre.

Il nostro smoking però resta sempre bianco. Ed è l'unica cosa che conta. Per settimane qualcuno ha provato a macchiarlo con sospetti, insinuazioni e ricostruzioni prive di fondamento. Oggi quel capo resta immacolato. Perché le ombre possono fare rumore, ma senza prove non diventano mai verità.