Andrea Pirlo è sempre più vicino a diventare il nuovo CT dell'Italia. Il nome dell'ex giocatore di Inter, Juventus e Milan sembra rispondere sempre più all’identikit dell’uomo giusto, per idee e coraggio, della coppia Paolo Maldini-Leonardo, direttore tecnico e presidente del già citato Club Italia e il suo advisor. Nella corsa rimangono Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola: verdetto rinviato all’inizio della prossima settimana, secondo la Gazzetta dello Sport.

Nel frattempo, Giovanni Malagò e Maldini chiederanno a Gigi Buffon di tornare nell'ambasciata azzurra dopo l'addio successivo alla pessima serata di Zenica, quella della mancata qualificazione ai Mondiali. Per lui è pronto un ruolo simile a quello che fu di Gigi Riva nel nuovo Club Italia.