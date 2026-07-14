Dopo tanti anni in Italia tra Atalanta, Inter e Fiorentina, con la parentesi di una stagione all'Union Berlino, Robin Gosens saluta la Serie A. È cosa fatta l'accordo tra l'esterno 32enne e lo Schalke 04, club tornato in Bundesliga dopo tre stagioni nell'inferno della Zweite Bundesliga. È stato raggiunto un accordo verbale tra tutte le parti, inclusi i club, col giocatore che effettuerà le visite mediche per il club di Gelsenkirchen nei prossimi giorni. Gosens era determinato a unirsi allo Schalke, il club che ha sempre descritto come quello della sua giovinezza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro.

🚨 Robin Gosens to Schalke 04 - DONE DEAL ✔️



Verbal agreement has now been reached between all parties, including the clubs.



Medical, if possible, later this week. The 32 y/o left-back joins from Fiorentina if nothing extraordinary happens.



Gosens was determined to join… pic.twitter.com/KGOjYMHbNG — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 14, 2026