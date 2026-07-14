Dopo tanti anni in Italia tra Atalanta, Inter e Fiorentina, con la parentesi di una stagione all'Union Berlino, Robin Gosens saluta la Serie A. È cosa fatta l'accordo tra l'esterno 32enne e lo Schalke 04, club tornato in Bundesliga dopo tre stagioni nell'inferno della Zweite Bundesliga. È stato raggiunto un accordo verbale tra tutte le parti, inclusi i club, col giocatore che effettuerà le visite mediche per il club di Gelsenkirchen nei prossimi giorni. Gosens era determinato a unirsi allo Schalke, il club che ha sempre descritto come quello della sua giovinezza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 2,5 milioni di euro. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 23:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.