Continuano fitti i dialoghi tra Inter e Union Saint-Gilloise per arrivare ad Anan Khalaili, esterno destro israliano classe 2004 individuato dai nerazzurri come l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Secondo La Gazzetta dello Sport le parti si stanno avvicinando sempre di più e da via della Liberazione è partita una nuova offerta da 25 milioni di euro. I belgi sono però fermi alla richiesta di 30 e vogliono quanto meno che dalla parte opposta ci si avvicini il più possibile, al fine di ottenere una cessione record, considerando anche che devono girare una percentuale sulla rivendita al Maccabi Haifa. L'Union Saint-Gilloise realizzerà comunque un'importante plusvalenza considerando l'acquisto a soli 7 milioni di euro.

L'Inter professa ottimismo, ma comincia comunque a guardarsi attorno. Come trapelato ieri, il nome alternativo a Khalaili è quello di Guela Doué, esterno destro dello Strasburgo, fratello del "parigino" Desiré.