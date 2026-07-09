Aleksandar Stankovic è tornato ufficialmente ad essere un giocatore dell'Inter. E lo sarà ancora dopo la fine della sessione di mercato estiva, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello SportCristian Chivu, si legge sulla rosea, ha le idee chiare sul ragazzo: sarà un elemento del centrocampo della prossima stagione.

Niente cessione per fare cassa quindi. Il ragazzo resterà e si giocherà le sue carte a partire dal ritiro e dalla tournée estiva tra Hong Kong e Australia. Si inserirà in squadra per ritagliarsi via via sempre più spazio, un po' come ha fatto Pio Esposito. E continuerà a giocare la Champions League, come già ha fatto con buonissimi risultati al Bruges.

L'evoluzione del ragazzo nell'ultiam stagione è stata anche tattica, come racconta ancora il quotidiano. Ha imparato a impostare e salire, a recuperare palloni e fare a spallate. Al Lucerna ha fatto il regista. Poi in Belgio "ha cambiato abito, si è alzato e questa mossa gli ha permesso di far lievitare la percentuale di palloni recuperati nella metà campo avversaria e la media dei tiri in porta. Il risultato? La scorsa stagione, in cui con il Bruges ha vinto lo scudetto ed è stato eletto miglior talento della Jupiler Pro League, è stata la sua migliore in termini realizzativi: 9 gol (più 5 assist) in 55 partite in tutte le competizioni. Numeri che è impossibile sottovalutare. Chivu non lo fa. D'altronde non l'ha mai fatto".

Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 luglio 2026 alle 08:00
Autore: Antonio Di Chiara
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