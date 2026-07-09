Aleksandar Stankovic è tornato ufficialmente ad essere un giocatore dell'Inter. E lo sarà ancora dopo la fine della sessione di mercato estiva, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport. Cristian Chivu, si legge sulla rosea, ha le idee chiare sul ragazzo: sarà un elemento del centrocampo della prossima stagione.

Niente cessione per fare cassa quindi. Il ragazzo resterà e si giocherà le sue carte a partire dal ritiro e dalla tournée estiva tra Hong Kong e Australia. Si inserirà in squadra per ritagliarsi via via sempre più spazio, un po' come ha fatto Pio Esposito. E continuerà a giocare la Champions League, come già ha fatto con buonissimi risultati al Bruges.

L'evoluzione del ragazzo nell'ultiam stagione è stata anche tattica, come racconta ancora il quotidiano. Ha imparato a impostare e salire, a recuperare palloni e fare a spallate. Al Lucerna ha fatto il regista. Poi in Belgio "ha cambiato abito, si è alzato e questa mossa gli ha permesso di far lievitare la percentuale di palloni recuperati nella metà campo avversaria e la media dei tiri in porta. Il risultato? La scorsa stagione, in cui con il Bruges ha vinto lo scudetto ed è stato eletto miglior talento della Jupiler Pro League, è stata la sua migliore in termini realizzativi: 9 gol (più 5 assist) in 55 partite in tutte le competizioni. Numeri che è impossibile sottovalutare. Chivu non lo fa. D'altronde non l'ha mai fatto".