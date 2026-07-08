Il rigore di Ruben Vargas riporta la Svizzera nei quarti di finale di un Mondiale 72 anni dopo l'ultima volta. Gli elvetici hanno la meglio sulla Colombia dopo la lotteria dal dischetto, necessaria per lo 0-0 maturato nei 130 minuti di gioco. Dagli undici metri sbagliano Davinson Sanchez (traversa), Manuel Akanji (alto) e Juan Hernandez (parato), prima del centro determinante di Vargas.

I primi novanta minuti scorrono via praticamente senza grosse emozioni e soprattutto praticamente senza tiri in porta escludendo una conclusione di Gustavo Puerta respinta da Gregor Kobel. Una partita decisamente noiosa che deve attendere i tempi supplementari per qualche sussulto: traversa per Jhon Lucumì, gran risposta di Camilo Vargas su Zeki Amdouni e palla gol sprecata da Jaminton Campaz davanti a Kobel. Lo 0-0 resiste e la lotteria dei rigori si rende inevitabile, con gioia svizzera e grande delusione dei Cafeteros.

Domenica 12 luglio per la Svizzera il quarto di finale contro l'Argentina. Sfida nella sfida: Akanji dovrà occuparsi di Lautaro Martinez.