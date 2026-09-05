Inter-Napoli sarà anche l'occasione per un revival tra ex giocatori del Manchester City. Kevin de Bruyne ritroverà infatti da avversari Manuel Akanji e John Stones, coi quali, ricorda il Corriere dello Sport, il belga ha vinto di tutto, perlopiù accanto al difensore inglese, giocando un totale di 195 partite e vincendo 18 titoli: sei Premier, quattro English Football League Cup (Carabao), due FA Cup, tre Community Shield, e poi nel 2023 la Champions (in finale proprio contro l’Inter), la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club.

De Bruyne ha legato alcuni dei suoi anni al City anche con Manuel Akanji, che oggi dell’Inter è un pilastro. I due insieme in 83 partite, dal 2022 al 2025. Kevin, Stones e Akanji hanno conquistato sette trofei fianco a fianco: due Premier, una FA Cup, un Community Shield, la Supercoppa e il Mondiale per Club. Ma KDB ha condiviso due anni e 60 partite anche con Aleksandar Kolarov, oggi vice di Cristian Chivu all’Inter, dal 2015 al 2017. Insieme hanno conquistato una Football League Cup.