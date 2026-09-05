Interpellato dalla Gazzetta dello Sport sulla gara di domani tra Juventus e Milan, il doppio ex Gianluca Zambrotta spiega quali possono essere le prospettive per la squadra di Luciano Spalletti: "Come per il Milan, è obbligatorio qualificarsi in Champions, poi bisogna arrivare in fondo in Europa League: è importante e può essere alla portata. In campionato la vedo dura, l’Inter è molto più attrezzata di tutte".

E dietro? Di posti in Champions League ce ne sono solo altri tre...

"Non è facile (ride)... La Roma può dare fastidio lì sopra: mi ha impressionato e ha un attacco importante, basta vedere quello che stanno facendo Malen e gli altri. Poi Spalletti è nell’anno giusto: sta lavorando sin dal raduno e può fare qualcosa di importante".