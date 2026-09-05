Interpellato dalla Gazzetta dello Sport sulla gara di domani tra Juventus e Milan, il doppio ex Gianluca Zambrotta spiega quali possono essere le prospettive per la squadra di Luciano Spalletti: "Come per il Milan, è obbligatorio qualificarsi in Champions, poi bisogna arrivare in fondo in Europa League: è importante e può essere alla portata. In campionato la vedo dura, l’Inter è molto più attrezzata di tutte".

E dietro? Di posti in Champions League ce ne sono solo altri tre...

"Non è facile (ride)... La Roma può dare fastidio lì sopra: mi ha impressionato e ha un attacco importante, basta vedere quello che stanno facendo Malen e gli altri. Poi Spalletti è nell’anno giusto: sta lavorando sin dal raduno e può fare qualcosa di importante".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 09:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.