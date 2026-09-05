Oltre a parlare della gara tra Bologna e Sassuolo, l'ex tecnico Alberto Malesani si sofferma ai microfoni della Gazzetta dello Sport anche sulla lotta per lo Scudetto: "L’Inter è una sicurezza, un meccanismo collaudato: sono gli altri a doversi avvicinare, sinceramente. Il tutto nel segno della continuità che sta dimostrando negli ultimi anni, da quel che era Simone Inzaghi a Cristian Chivu oggi. Ah, poi andiamoci piano con le critiche a Massimiliano Allegri per il Napoli: è Allegri. Il Como? Ha lo stesso allenatore e un concetto chiaro che sta portando avanti con risultati, mentre il Milan mi pare che stia trovando una sua identità. Però ne aggiungo un’altra... Non so se potrà vincere subito ma occhio alla Roma: Gian Piero Gasperini al secondo anno sa anche volare, è una squadra che ti fa drizzare le antenne".