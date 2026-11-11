Dayot Upamecano, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa di Pio Esposito, descrivendolo così: "È un ottimo giocatore, molto fisico. L'abbiamo visto nella partita di andata: non è stato semplice marcarlo. Adesso non voglio concentrarmi su un singolo giocatore, perché affrontiamo l'intera Italia".

Cosa cambia con le richieste di Zidane per la difesa?
"Ci chiede di tenere la linea alta, di pressare, di recuperare presto il pallone. Mi piace, domani cercheremo di fare la stessa cosa con l'Italia".

Sezione: Focus / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 20:24 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione