Valon Behrami ha parlato a DAZN della sfida che l'Inter ha vinto contro il Como: "L’Inter viene stimolata da questa sfida col Como, del Como si parla bene, tutti parlano di Fabregas e questa sfida col Como accende particolarmente l’Inter. Come ha difeso oggi, era diversa rispetto al derby, è assurdo ma è così. Oggi crea più rivalità questa sfida al Como che cerca di dominarti la partita. Fabregas ha parlato di palle perse in maniera banale, sì perché davanti aveva una squadra che se si accende domina il campionato", le parole riprese da MilanNews.
Sezione: News / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 21:35
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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