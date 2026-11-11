Fatjon Tafaj, CT della Nazionale albanese U19, è convinto che Alen Vukaj, talento della Primavera dell’Inter, possa sbocciare sempre più in nerazzurro. Autore di un gol capolavoro col Feyenoord – e di un altro mica male con lo Shakhtar Donetsk sempre in Youth League – il calciatore dovrà però, attraverso lavoro, abnegazione e fame di arrivare, continuare il processo di maturazione.
Mister Tafaj, cosa ha pensato la prima volta che ha visto Vukaj giocare con le giovanili albanesi?
“A dire il vero, la mia prima impressione su Alen non è stata del tutto quella che mi aspettavo. In quel periodo ero stato appena nominato allenatore della squadra e, durante il primo lavoro svolto insieme in allenamento, il modo in cui si era presentato non era all’altezza delle aspettative che avevo nei suoi confronti. Bisogna considerare anche il fatto che Alen arrivasse da un infortunio, circostanza che potrebbe aver influito sulle sue condizioni fisiche e sul ritmo degli allenamenti. Nella prima partita gli ho concesso poco spazio e ha avuto a disposizione soltanto pochi minuti. Nella seconda, invece, la sua presenza in campo ha avuto un impatto decisamente positivo e ho iniziato a comprendere meglio le sue qualità e il suo potenziale. Da quel momento le sue prestazioni sono state in costante crescita e oggi posso dire che è un giocatore che si è guadagnato la mia stima e la mia fiducia”.
È un trascinatore della vostra squadra?
“Penso che Alen sia un giocatore in grado di influire positivamente sulla squadra, non soltanto grazie alle sue qualità individuali, ma anche per il modo in cui comprende e interpreta il gioco. È un calciatore che si assume le proprie responsabilità, non si nasconde nei momenti difficili e ha la capacità di prendere iniziative per aiutare la squadra”.
Con voi 7 partite e 4 assist. Quali sono le sue migliori caratteristiche?
“Certamente, è un giocatore che ha dato un contributo importante alla Nazionale U19. Ha un livello qualitativo molto alto e lo considererei uno dei giocatori tecnicamente più forti della nostra squadra. Sa risolvere molto bene le situazioni di uno contro uno e di uno contro due ed è molto intelligente”.
Per il suo tipo di gioco a quale calciatore famoso lo paragonerebbe?
“Non è facile per me fare paragoni tra calciatori, soprattutto quando si tratta di un giocatore così giovane. Tuttavia, considerando il suo livello tecnico, la sua intelligenza tattica e la capacità di risolvere le situazioni individuali, soprattutto nei duelli uno contro uno e uno contro due, posso dire che presenta caratteristiche simili a quelle di giocatori come Jamal Musiala. Su questo non ho alcun dubbio”.
Lei è contento che Alen giochi in una Primavera così importante come quella dell’Inter?
“Certamente, sono molto felice e soddisfatto che Alen faccia parte di un club con una storia e un prestigio così importanti come l’Inter. Penso che questa sia un’opportunità fantastica per la sua crescita, non soltanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma anche professionale”.
In futuro vorrebbe che giocasse in Serie C, nella seconda squadra nerazzurra, o meglio trasferirsi in campionati più competitivi?
“Penso che in questo momento la cosa più importante per Alen sia compiere i passi giusti per la propria crescita. È un giocatore dotato di talento e buone qualità, ma deve fare le scelte giuste, tenendo conto della possibilità di giocare con regolarità, acquisire esperienza e confrontarsi con un livello di competitività più elevato. Rimanere all’Inter e avere la possibilità di giocare con la seconda squadra in Serie C sarebbe un’ottima alternativa, perché gli consentirebbe di restare sotto l’attenzione della prima squadra nerazzurra. Tuttavia, non la considererei l’unica possibilità. Anche il trasferimento in un campionato più competitivo, nel quale possa trovare spazio e ricoprire un ruolo importante, sarebbe positivo. Per me, la cosa più importante non è dove giochi, ma che compia il passo giusto al momento giusto. Alen ha talento e potenziale, quindi deve continuare a lavorare e costruire la propria carriera con pazienza e facendo scelte ponderate”.
Pensa che un giorno potremmo vederlo titolare con la prima squadra dell’Inter?
“Alen ha molto talento e potenziale, ma il solo talento non basta per raggiungere i massimi livelli. Deve lavorare duramente, fare sacrifici e garantire continuità nel proprio percorso di crescita. Se riuscirà a combinare tutto questo con le qualità che possiede, credo che potrà crearsi l’opportunità di arrivare un giorno anche in prima squadra all’Inter”.
Si dice che Maran lo stia già osservando. È vero?
“Con Maran e il suo staff abbiamo un’ottima collaborazione e siamo in costante comunicazione. Il suo staff è aggiornato in modo dettagliato non soltanto su Alen, ma su tutti i giocatori della squadra che hanno potenziale, perché li consideriamo una parte molto importante del futuro del calcio albanese. Naturalmente, tutto dipenderà dal lavoro, dalla crescita e dalla continuità che saranno gli stessi calciatori a dimostrare”.
Dove pensa che possa arrivare come calciatore?
“Come ho già sottolineato, Alen ha il talento e le qualità necessarie per costruire una carriera di successo, ma servono tantissimo lavoro e dedizione. Alla fine, tutto dipenderà da lui e da come saprà sfruttare il proprio potenziale”.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:01 fcinStankovic, fa fede il comunicato della Serbia: la data del possibile rientro
- 22:47 Thuram, sei gol e due assist in A. E senza Lautaro è... stakanovista
- 22:33 Candela: "Scudetto? Inter più forte, ma la Roma se la giocherà fino alla fine"
- 22:18 Sky - Thuram, pericolo scampato: Chivu spera di riaverlo in gruppo con Lautaro prima di Atalanta-Inter
- 22:03 Lazio capolista e difesa top della A: i numeri a confronto con l'Inter
- 21:49 Tafaj (CT Albania U19) a FcIN: "Vukaj ha qualità, felice che giochi nell'Inter"
- 21:35 Behrami: "Inter? Se si accende, domina il campionato. Su Fabregas..."
- 21:21 Santiago Castro si aggiudica il premio Iliad Goal of the Month di ottobre
- 21:07 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 20:53 Massini: "Nessuna ipotesi di commissariamento per l'AIA"
- 20:43 videoLautaro scalda i motori ad Appiano: mirino su Atalanta-Inter
- 20:30 Zidane: "Thuram acciaccato, ho apprezzato la sua scelta di venire lo stesso. Diouf..."
- 20:24 Upamecano: "Pio Esposito ottimo giocatore, all'andata non è stato semplice marcarlo"
- 20:10 Francia, Zidane: "Mbappé salta la gara con l'Italia, non lo rischieremo"
- 19:56 Napoli, Manna: "Contro le big prestazioni importanti, ma i dettagli..."
- 19:42 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 19:28 Mancini: "Barella? Con il Como ottima partita. Dimarco e Bastoni a loro agio a 4"
- 19:14 Akanji: "Post-derby, ecco cosa ci siamo detti. Fenomeno Como? Lo abbiamo sempre battuto"
- 19:00 Rivivi la diretta! RINNOVI da CHIUDERE e il MERCATO di GENNAIO, quali sono i PIANI dell'INTER? E intanto OAKTREE...
- 18:43 Adani: "Bastoni può giocare da centrale difensivo, contro il Como non ha sofferto Douvikas"
- 18:29 Fabiani, DS Lazio: "Frattesi? No, è un altro il colpo di cui vado più fiero"
- 18:15 L'Atalanta contro il trend negativo: in casa non supera l'Inter da 8 anni
- 18:01 Nuovo stadio Cagliari, indetta la gara d'appalto. Giulini: "Passo decisivo"
- 17:47 Hernanes: "L'Inter ha acceso il motore contro il Como. Malen o Lautaro? Io scelgo..."
- 17:30 L'ass. Cosenza: "A Milano fibrillazioni sul Meazza, Napoli non ha problemi"
- 17:15 Gnonto: "Lasciare l'Inter fu una scelta facile per me"
- 17:00 Sky - Italia-Francia, tre interisti dal 1': dubbio Dimarco
- 16:46 Campione d'inverno, Inter favorita in lavagna ma occhio alla corsa Lazio
- 16:32 Ambrosini: "Derby con il Milan nato male per colpa delle scelte nerazzurre"
- 16:17 Brasile, Ancelotti delinea l'11 per il Giappone: non c'è Carlos Augusto
- 16:07 Sky - Conferme su Thuram: è un semplice affaticamento muscolare
- 16:04 Domenica Inter-Juventus femminile, ingresso gratuito al Breda
- 15:49 Festival della Serie A a Parma fino al 2029: l'annuncio della Lega Calcio
- 15:35 Delio Rossi: "Lazio sorpresa. Cristante? Meglio Barella"
- 15:20 Domani Italia-Francia, bella quota per il gol di Pio Esposito
- 15:07 Milan, Diego Moreira: "Decisivo nel derby anche grazie ai compagni"
- 14:53 Inghilterra, niente Croazia per Spence. Tuchel: "L'idea è averlo con la Spagna"
- 14:50 Jeglertz (all. ManCity Women): "Ci divertiamo a giocare, così è più facile vincere"
- 14:36 Ferrara: "Chivu guida l'Inter, la più forte. Ma vincere non è mai scontato"
- 14:22 Francia, problemi per Mbappé: a rischio la sfida con l'Italia
- 14:07 Inghilterra, Spence e Konsa lavorano a parte: in dubbio per la Croazia
- 13:53 Ranocchia: "Inter forte, partitone contro il Como. Ecco chi comprerei"
- 13:38 Nuova Coppa Italia a 72, come cambierebbe il format del torneo
- 13:24 Lega Serie A premiata ai SFS Awards per il progetto 'Haier-Cam'
- 13:10 Il River Plate pianifica il mercato del 2027: tra gli obiettivi c'è Palacios
- 12:56 Svizzera, Nyakossi: "Giocavo con Akanji a FIFA, ora mi alleno con lui"
- 12:41 La fascia, Embolo, gli innesti francofoni: capitan Akanji dice la sua
- 12:38 QS - Palestra (forse) giocherà nello stadio che poteva essere suo
- 12:24 Il monito di Sala: "Su San Siro non intendo avere ripensamenti"
- 12:11 L'Equipe - Mbappé, pesa l'assenza di Thuram nello spogliatoio
- 12:00 videoINTERMERIA: BONNY, THURAM e STANKOVIC ko! Sempre tra color che son sospesi...
- 11:55 Pavoletti: "Inter, ambizioni e struttura: Chivu ha i più forti per distacco"
- 11:43 TS - Rinnovo Carlos Augusto, fumata nera: l'agente spara alto
- 11:30 Ranocchia: "Ero capitano dell'Inter, sono diventato un bersaglio. Ho visto il buio"
- 11:16 Il Sole 24Ore - L'America bussa per le quote dell'Inter, no da Oaktree: il punto
- 11:02 Corsera - Inter, emergenza in attacco. E alla ripresa sarà tour de force
- 10:48 CdS - Pio Esposito titolare con la Francia: va a caccia di un altro record
- 10:34 TS - Allarme attacco, si cambia modulo? Riflessioni anche in vista di gennaio
- 10:20 CdS - Atalanta-Inter, cautela anche per Lautaro e Thuram: chi gioca davanti?
- 09:52 Ludi, ds Como: "Inter, che approccio. Faremo tesoro, ma..."
- 09:38 GdS - Atalanta-Inter, Raspadori al lavoro per il rientro: ecco dove potrebbe giocare
- 09:24 Valle: "Inter-Como? Pressione e contropiede, ci siamo sentiti impotenti"
- 09:10 GdS - Lautaro in gruppo da lunedì. Anche Stones e Jones ad Appiano: il punto
- 08:56 GdS - Stankovic ko, ma Chivu ha già in calendario quando farlo giocare
- 08:42 Capello: "Mercato Inter? Ecco chi prenderei. Ma il prossimo acquisto è già in casa"
- 08:28 Radu: "L'Inter dia fiducia a Martinez e Chivu. Errore a Bologna formativo: sognavo i nerazzurri, ma..."
- 08:14 GdS - Thuram contrariato per il ko: la strategia in attacco per i prossimi impegni
- 08:00 GdS - Dubbi su Stones, l'Inter può prendere un centrale a gennaio: il punto
- 05:30 Runarsdottir: "In Champions livello più alto. Ora c'è la Juventus"
- 05:30 Gardini: "Senza stadi nuovi si resta indietro. Sono l'identità della squadra"