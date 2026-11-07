Il 9-1 roboante con cui il Como ha battuto il Lens è un risultato sul quale l'Inter deve prestare molta attenzione. Come evidenzia Opta, i numeri dei lariani sono al top anche in campionato, considerando che in questo primo scorcio di A la squadra di Fabregas ha conquistato 23 punti nelle prime 10 partite, stabilendo il proprio record di punti in questa fase della stagione e superando il precedente primato di 17, con 18 gol realizzati.