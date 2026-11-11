Francesco Massini, presidente AIA, ha parlato a margine del convegno "Palestra di legalità" promosso dall'Università LUMSA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, soffermandosi sull'eventuale commissariamento per l'AIA: "In questo momento onestamente no. L'ho temuto fortemente nel passato, ma oggi non credo a un'ipotesi di commissariamento per l'Aia. C'è un presidente democraticamente eletto e l'indignazione che ho sentito da parte dell'associazione tutta trasmette ancora più forte a questa presidenza il senso per andare avanti con ancora più determinazione", si legge sull'ANSA.