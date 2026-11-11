Il gol messo a segno dall'attaccante della Roma Santiago Castro nel match dello scorso 17 ottobre contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A e si è aggiudicato il premio Iliad Goal Of The Month di ottobre. Il bellissimo pallonetto di esterno destro ha permesso all'argentino di superare nelle votazioni la spettacolare mezza rovesciata del suo ex compagno di squadra al Bologna Riccardo Orsolini contro il Lecce.

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 11 novembre 2026 alle 21:21
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.