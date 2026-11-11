Il gol messo a segno dall'attaccante della Roma Santiago Castro nel match dello scorso 17 ottobre contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A e si è aggiudicato il premio Iliad Goal Of The Month di ottobre. Il bellissimo pallonetto di esterno destro ha permesso all'argentino di superare nelle votazioni la spettacolare mezza rovesciata del suo ex compagno di squadra al Bologna Riccardo Orsolini contro il Lecce.