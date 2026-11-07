Il successo a dir poco roboante del Como in Champions carica i lariani verso la sfida di domani sera contro l'Inter. Ma come stanno andando i lariani in trasferta in A? Opta spiega che il Como ha ottenuto quattro vittorie, un pari e una sconfitta nelle prime sei trasferte di questo campionato, superando il precedente record del club a questo punto della stagione, fissato a due successi nel 2015-2026.