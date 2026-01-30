Quella di domenica sarà la sfida numero 18 in Serie A tra Cremonese e Inter. Tra le avversarie affrontate più di 10 volte in Serie A, la Cremonese è quella contro cui l’Inter vanta la percentuale di vittorie più alta: ben l’82%, frutto di 14 successi, con due pareggi e una sola sconfitta a completare il bilancio.

I grigiorossi hanno perso 14 delle 17 sfide giocate contro l’Inter nel massimo campionato e contro nessun’altra squadra hanno incassato più sconfitte in Serie A, dato condiviso con la Juventus.

Le ultime sfide hanno inoltre regalato spettacolo: nelle quattro più recenti entrambe le squadre sono andate a segno, con 18 reti complessive e una media di 4.5 gol a partita.

Il confronto si inserisce anche in una serie particolarmente positiva per i nerazzurri contro le neopromosse: 10 vittorie nelle ultime 11 gare di Serie A contro questo tipo di avversarie, con 30 gol realizzati. A ciò si aggiunge un altro dato significativo: l’Inter è imbattuta da 11 trasferte consecutive contro squadre lombarde nel massimo campionato, con otto vittorie e tre pareggi.