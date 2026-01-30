"Kristjan Asllani, il calciatore professionista con cui abbiamo avviato le trattative per il trasferimento, è arrivato a Istanbul per proseguire i colloqui e sottoporsi a visite mediche". Così il Besiktas annuncia lo sbarco a Istanbul del centrocampista dell'Inter, che dovrebbe trasferirsi a breve ai bianconeri in prestito con diritto di riscatto.

Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 12:28
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print