Una delle speranze dell'Inter nella trattativa per arrivare a Ivan Perisic è legata all'impegno che nel fine settimana attenderà il Psv Eindhoven. Gli olandesi, come si legge su Tuttosport, avranno infatti domenica alle 14.30 il big match contro il Feyenoord, secondo in classifica a 14 punti dal Psv capolista di Eredivisie.

Una vittoria chiuderebbe ancora di più i giochi e potrebbe ammorbidire la posizione del club olandese. Ad oggi, però, la situazione non si è sbloccata e da via della Liberazione non possono rimanere fermi, anche perché su Diaby non sono arrivate buone notizie.