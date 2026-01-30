Yann Aurel Bisseck ha superato l'esame Mondiale a Dortmund. Il centrale tedesco, con ogni probabilità, sarà titolare anche a Cremona, tornando però sulla destra, lasciando la sinistra a Bastoni, che invece ha riposato in Champions per quasi tutto il match.

"Il suo personalissimo “ritorno al passato” a Dortmund si è consumato nel migliore dei modi e il Signal Iduna Park potrebbe entrare di diritto nell’Olimpo degli stadi ai quali il 25enne è più legato - sottolinea la Gazzetta -. E non c’entra il fatto che sia cresciuto a un’ora da lì; il vecchio Westfalenstadion, oltre che teatro del 2-0 di mercoledì scorso è stato anche il palco della sua prima — e per ora unica — apparizione con la maglia della Germania. Era il 23 marzo del 2025 e il ct Nagelsmann al minuto 77 faceva esordire Bisseck con la nazionale maggiore. Poi più nulla. Ma la Coppa del Mondo oltreoceano è l’appuntamento che il difensore ha cerchiato in rosso sul calendario. E l’Inter in un colpo solo diventa priorità e trampolino insieme".