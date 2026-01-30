La trattativa tra Inter e Al-Ittihad per Moussa Diaby coinvolge anche i giornalisti francesi che aggiornano sulla trattativa che riguarda il loro connazionale. L'attaccante classe '99, stando alle informazioni raccolte da RMC Sport, ha già un accordo con i nerazzurri per i prossimi quattro anni e mezzo e spinge per unirsi al Biscione, che è la sua priorità assoluta. L'Inter nelle prossime ore presenterà una nuova offerta per il calciatore dopo che l'Al-Ittihad ha rifiutato un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, anche se non ha mai negato la possibilità di farlo partire. I sauditi vogliono un trasferimento a titolo definitivo che al momento complica l'accordo.

La trattativa è comunque nella sua fase calda e anche in Italia arrivano conferme sul nuovo tentativo dell'Inter: secondo Sky Sport ci sarà un nuovo incontro a Riad tra gli agenti del giocatore e il fondo PIF per spingere e ottenere il via libera verso Milano.

❗️L’Inter va faire une nouvelle offre pour Moussa Diaby. Le Français pousse pour signer en Italie.

Al-Ittihad a refusé un package de 35M€ en prêt + OA non obligatoire. Les Saoudiens souhaitent un transfert définitif. Ce qui le rend l'opération complexe.



L’international… https://t.co/e7bXz2qyj4 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 30, 2026