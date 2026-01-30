La trattativa tra Inter e Al-Ittihad per Moussa Diaby coinvolge anche i giornalisti francesi che aggiornano sulla trattativa che riguarda il loro connazionale. L'attaccante classe '99, stando alle informazioni raccolte da RMC Sport, ha già un accordo con i nerazzurri per i prossimi quattro anni e mezzo e spinge per unirsi al Biscione, che è la sua priorità assoluta. L'Inter nelle prossime ore presenterà una nuova offerta per il calciatore dopo che l'Al-Ittihad ha rifiutato un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, anche se non ha mai negato la possibilità di farlo partire. I sauditi vogliono un trasferimento a titolo definitivo che al momento complica l'accordo. 

La trattativa è comunque nella sua fase calda e anche in Italia arrivano conferme sul nuovo tentativo dell'Inter: secondo Sky Sport ci sarà un nuovo incontro a Riad tra gli agenti del giocatore e il fondo PIF per spingere e ottenere il via libera verso Milano. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 15:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print