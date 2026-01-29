Venerdì alle 12 è in agenda il sorteggio dei playoff di Champions League a cui parteciperà anche l'Inter, arrivata decima nella league phase. I nerazzurri verranno sorteggiati con Bodo Glimt o Benfica, entrambe qualificatesi all'ultima giornata battendo le due squadre di Madrid, rispettivamente Atletico e Real. Di seguito i possibili accoppiamenti:

REAL MADRID vs. Bodo Glimt o Benfica

INTER vs. Bodo Glimt o Benfica

PARIS SAINT-GERMAIN vs. Monaco o Qarabag

NEWCASTLE vs. Monaco o Qarabag

JUVENTUS vs. Club Brugge o Galatasaray

ATLETICO MADRID vs. Club Brugge o Galatasaray

ATALANTA vs. Borussia Dortmund o Olympiacos

BAYER LEVERKUSEN vs. Borussia Dortmund o Olympiacos.

Data: Gio 29 gennaio 2026 alle 00:22
Autore: Fabio Costantino
