Dopo aver visto la sfida tra Borussia Dortmund e Inter, Toni Kroos si è lanciato in alcune previsioni piuttosto fosche sulla squadra giallonera. Insieme al fratello Felix nel corso del podcast Einfach mal Luppen, Kroos ha definito meritato il successo nerazzurro "perché, a differenza del Borussia Dortmund, perlomeno aveva le idee chiare". Anche se ha rimproverato ai nerazzurri la poca concretezza: "Se si fosse trattato di un Barcellona o di un Real Madrid o qualcosa del genere con quei giocatori, il Dortmund sarebbe andato sotto molto presto. Comunque, non è stata una bella partita", il giudizio condiviso col fratello.

Per quel che riguarda il resto del cammino europeo, l'ex Real Madrid parla chiaro: "L'Inter arriverà agli ottavi, ma ho seri dubbi sul Dortmund. Prenderò però in considerazione anche la possibilità che nessuna delle due squadre raggiunga gli ottavi di finale. Di sicuro, nessuna delle due vincerà la Champions".