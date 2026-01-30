La UEFA ha diramato il calendario ufficiale delle partite dei playoff per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, che si giocheranno ancora su due slot orari: 18.45 e 21.00. In base al calendario delle sfide – e in attesa della programmazione ufficiale -, Calcio e Finanza ipotizza quella che potrebbe essere la programmazione televisiva degli incontri. L'andata del playoff tra Bodo/Glimt e Inter, in programma mercoledì 18 febbraio, in particolare, dovrebbe essere trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video, mentre il ritorno del 24 febbraio a San Siro andrà in onda su Sky e Now.

Questo il prospetto disegnato dal portale:

GARE DI ANDATA

martedì 17 febbraio, ore 18.45 – Galatasaray-Juventus (Sky e NOW)

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Paris Saint-Germain (Sky e NOW)

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Borussia Dortmund-Atalanta (Sky e NOW)

martedì 17 febbraio, ore 21.00 – Benfica-Real Madrid (Sky e NOW)

mercoledì 18 febbraio, ore 18.45 – Qarabag-Newcastle (Sky e NOW)

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Club Brugge-Atlético Madrid (Sky e NOW)

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Bodø/Glimt-Inter (Amazon Prime Video)

mercoledì 18 febbraio, ore 21.00 – Olympiacos-Bayer Leverkusen (Sky e NOW)

GARE DI RITORNO

martedì 24 febbraio, ore 18.45 – Atlético Madrid-Club Brugge (Sky e NOW)

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Bayer Leverkusen-Olympiacos (Sky e NOW)

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Inter-Bodø/Glimt (Sky e NOW)

martedì 24 febbraio, ore 21.00 – Newcastle-Qarabag (Sky e NOW)

mercoledì 25 febbraio, ore 18.45 – Atalanta-Borussia Dortmund (Sky e NOW)

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Juventus-Galatasaray (Amazon Prime Video)

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Paris Saint-Germain-Monaco (Sky e NOW)

mercoledì 25 febbraio, ore 21.00 – Real Madrid-Benfica (Sky e NOW)