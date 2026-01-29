Intervenuto durante la trasmissione 'Bazr' su Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato di Federico Dimarco, MVP di Borussia Dortmund-Inter di ieri e autore di un gran gol da punizione che per mano italiana mancava dal 2014. "Dimarco è figlio di questa Inter cresciuta negli ultimi cinque, sei anni in cui interpreta il calcio in maniera un po' unica e originale. E in questa squadra c'è un giocatore tra i più decisivi che ci sono in Europa che è Dimarco: tiro, gol da fermo, gol al volo, sposta come soluzione balistica… cominciano ad essere alti i suoi numeri, è pur sempre un giocatore di fascia che parte basso per salire, non si trova già là".
In ottica futura può fare il quarto?
“Io su questa cosa qui, che spesso è un tema che torna, dico di sì. Dimarco è certamente migliore ad attaccare che a difendere però mi fermo su quello. Non dico che è un quinto quindi se una squadra gioca con il 4-2-3-1 lui non può fare il quarto. Al contrario dico che può farlo, deve farlo, e migliorare dove manca. Deve farlo se deve lavorare nell’uno contro uno con un esterno che punta o con la diagonale quando la palla arriva dall’altra parte alle spalle del centrale suo di sinistra e lui deve andare a chiudere magari meglio… Io ho stima di lui e questa cosa deve riguardare anche l’Inter del futuro. Perché non posso pensare che l’Inter da qui all’eternità giocherà sempre a tre.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
