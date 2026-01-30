L'Inter Primavera soffre nel finale ma conquista tre punti importanti contro la Cremonese fanalino di coda: finisce 2-1. Buonissimo primo tempo per i ragazzi di Carbone, che chiudono già avanti 2-0 con i gol all'11' e al 40', rispettivamente di El Mahboubi e Iddrissou. Non basta però per evitare la sofferenza del secondo tempo, anche a causa dei quattro cambi operati da Pavesi all'intervallo. Subito palo, infatti, colpito dal neoentrato Ragnoli Galli in avvio di ripresa. Ad aumentare la pressione sui nerazzurri il gol di Patrignani a venti dalla fine, che ha riaperto l'incontro. Non è bastato, ai grigiorossi, per raddrizzare la gara. Con questa vittoria l'Inter di Carbone si riporta a -1 dalla Fiorentina capolista, a pari punti con il Cesena. Entrambe, però, hanno una partita in meno. Ora la squadra di Carbone è attesa dalla difficile trasferta di Youth League in casa del Colonia, mercoledì 4 febbraio.

IL TABELLINO

INTER-CREMONESE 2-1

Marcatori: El Mahboubi (11'), Iddrissou (40'), Patrignani (69')

INTER (4-3-3): Taho; Marello (dal 60' Williamson), Breda (dal 60' Garonetti), Nenna, Ballo; Zarate (dall'85' Putsen), Cerpelletti, Vukoje; El Mahboubi, Iddrissou (al 72' Kukulis), Mosconi (al 72' Pinotti)

A disposizione: Farronato, Della Mora, Conti, La Torre, Virtuani, Peletti

Allenatore: Benny Carbone

Ammoniti: El Mahboubi (90')

CREMONESE (5-4-1): Cassin; Gashi, Pavesi (dal 46' Marsi), Bassi, Zilio; Biolchi (dal 46' Patitucci); Lottici Tessadri (dal 66' Stefani), Bozza (dal 46' Lickunas), Patrignani, Murante (dal 46' Ragnoli Galli); Faye.

A disposizione: Novati, Bugna, Herzuah, Pio Marino, Jeon, Jenzeri

Allenatore: Elia Pavesi

Ammoniti: Lottici Tessadri (53'), Patrignani (66'), Patitucci (85')

Arbitro: Bozzetto

Assistenti: Marchese, Mezzalira

RIVIVI IL LIVE

19.54 - Finisce qui! L'Inter batte la Cremonese 2-1 e torna a -1 dalla vetta della classifica!

90'+1 - Occasione Inter. Pinotti imbuca per Putsen, che vince un rimpallo con Marsi e calcia. Cassin respinge in corner.

90' - Ammonito El Mahboubi per perdita di tempo. Ci saranno 3 minuti di recupero.

87' - Che rischio per l'Inter. Erroraccio di Putsen e contropiede per la Cremonese: Ballo salva tutto.

85' - Patitucci trattiene El Mahboubi, ripartito in campo aperto dopo corner: ammonito. Intanto esce Zarate per Putsen, ultima sostituzione per Carbone.

81' - Ancora El Mahboubi che ci prova. Finta e destro da posizione defilata: palla sull'esterno della rete.

80' - Cosa si è mangiato Zarate! Ubriacante dribbling di El Mahboubi che poi mette per lo spagnolo, solo a centro area. Brutto impatto con il pallone per lui, da solo davanti alla porta, e palla a lato.

77' - Gashi salva la Cremonese! El Mahboubi riceve la verticalizzazione di Cerpelletti e si inventa una fiammata delle sue. Poi il pallone in mezzo per Pinotti, che avrebbe avuto una ghiottissima occasione. La scivolata in rimonta di Gashi gli impedisce di calciare a portiere quasi battuto.

72' - Cambia Carbone: entra Kukulis al posto di Iddrissou e Pinotti al posto di Mosconi, con El Mahboubi che va a destra.

IL GOL - Errore di Mosconi che perde un pallone in orizzontale sulla trequarti avversaria. La Cremonese si distende con Lickunas sulla destra, che mette un cross su cui Taho sporca il pallone. Ballo ostacola Stefani ma la palla resta lì e Patrignani calcia forte a porta vuota. Williamson tocca soltanto ma la sfera termina la sua corsa in rete.

69' - La riapre la Cremonese con Patrignani, 2-1.

66' - Ammonito Patrignani, in ritardo su Mosconi.

66' - Esce Faye, entra Stefani: ultimo cambio per la Cremonese.

60' - Cambia anche l'Inter: entra Williamson, al rientro dopo diverso tempo, al posto di Marello e Garonetti al posto di Breda.

59' - Ci prova Lickunas: l'esterno grigiorosso sposta la palla sul destro e calcia. Esterno della rete, anche in questo caso il giocatore della Cremonese era molto largo e aveva poco angolo di tiro.

55' - Numero di Ragnoli Galli. Finta su Nenna, palla da una parte e lui dall'altra, e tiro: palo pieno. Occhio però, perché la Cremonese ha reagito in questo secondo tempo e ora l'Inter fatica a creare gioco.

53' - Ammonito Lottici Tessadri per proteste.

49' - Inter pericolosa con Zarate! El Mahboubi converge e premia il taglio della mezzala spagnola, che calcia di prima. Marsi ostacola il suo tentativo, palla in rimessa dal fondo dopo un rimpallo.

19.07 - Si riparte! Via al secondo tempo!

19.05 - Farà quattro cambi la Cremonese, prova lampante dell'insoddisfazione di Pavesi: entrano Ragnoli Galli, Patitucci, Marsi e Lickunas al posto di Biolchi, Bozza, Pavesi e Murante.

Ottimo primo tempo dell'Inter Primavera, che sfrutta la passività di una Cremonese troppo conservativa per portarsi avanti 2-0 dopo quarantacinque minuti. I nerazzurri hanno subito sbloccato la partita con un gol su calcio piazzato, segnato di testa da El Mahboubi all'11'. Poi tanta gestione, con l'Inter in possesso del pallone e la Cremonese, schierata con il 5-4-1, incapace di ripartire. Al 40' il raddoppio: lo firma Iddrissou, sesto gol in campionato per lui, che non trovava il gol da un po' e finalmente si è sbloccato.

18.49 - Bozzetto fischia due volte: si torna negli spogliatoi, avanti l'Inter 2-0 a Interello.

45' - Uno di recupero.

43' - CFunziona ancora la connection tra Ballo e Iddrissou, con il cross controllato dal centravanti. L'autore del 2-0 calcia forte ma Cassin è bravo a chiudergli lo specchio sul tiro dal centrodestra dell'area di rigore.

IL GOL - Ballo imbuca lungolinea sulla destra per Iddrissou. L'attaccante tiene a distanza Zilio, resiste a una trattenuta e intanto si accentra. Da solo davanti a Cassin non può far altro che battere il portiere e firmare il 2-0 per l'Inter.

40' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! 2-0, IDDRISSOU NON SBAGLIA!

38' - Breda ferma l'iniziativa avversaria e fa correre El Mahboubi, che parte dalla sinistra. Dopo un dribbling, ai 25 metri dalla porta, tenta il destro: blocca Cassin, il tiro da lontano era centrale.

32' - Azione per vie centrali dell'Inter. Alla fine la sfera arriva a Vukoje, che prova la conclusione: respinge la difesa ospite.

29' - Cresce con il passare dei minuti la Cremonese, che, complice lo svantaggio, ora è un po' più propositiva.

24' - Prima conclusione della Cremonese. Nenna sbaglia un pallone di facile lettura e Faye parte in campo aperto. Arriva Murante, servito dal compagno, che calcia di prima: palla a lato, la posizione era molto defilata.

17' - Bella sovrapposizione di Ballo premiata da Mosconi. Il cross del terzino nerazzurro è impreciso ma Cassin è insicuro: la difesa grigiorossa spazza in affanno.

IL GOL - Angolo battuto corto dalla squadra di Carbone. Ballo riceve e ha tutto il tempo per alzare la testa e mettere il cross morbido dal lato corto dell'area di rigore. Sul secondo palo la difesa grigiorossa, messa malissimo, si dimentica di El Mahboubi, che deve solo spingere di testa a porta vuota. Inter avanti 1-0.

11' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER! EL MAHBOUBI! AVANTI L'INTER!

9' - Assetto molto difensivo per la Cremonese che lascia in avanti il solo Faye e si difende con un 5-4-1 estremamente conservativo: difficile trovare spazio per la manovra dei ragazzi di Carbone.

2' - Cross dalla sinistra di Marello: Vukoje si butta dentro e colpisce di testa. Palla alta.

18.03 - Via alla gara! Primo pallone per l'Inter.

17.59 - Squadre in campo al Konami Center. Pochi minuti al calcio d'inizio, con l'Inter che giocherà in nerazzurro, la Cremonese invece in bianco.

L'Inter Primavera di Benny Carbone affronta la Cremonese in casa nella 23a giornata del campionato Primavera 1. La squadra di Carbone è reduce da un periodo non felicissimo, con il pareggio conquistato in rimonta contro il Milan settimana scorsa e, più in generale, una sola vittoria in campionato su cinque partite disputate nel 2026. Mercoledì prossimo la sfida di Youth League contro il Colonia. La Cremonese invece è il fanalino di coda del campionato, con soli 13 punti raccolti, ben 21 meno dei nerazzurri, attualmente al quinto posto. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 18.