Le carriere di Edoardo Bove e dell'ex interista Christian Eriksen sono legate dai tristi e preoccupanti problemi cardiaci, poi pian piano lasciati alle spalle. L'ex centrocampista della Fiorentina, che aveva accusato un malore nel match del Franchi contro l'Inter, ha deciso di ripartire dall'Inghilterra e dal Watford.

Intervistato da Sky Sports UK, Bove racconta anche il rapporto che si è pian piano instaurato con il collega danese: "Io e Eriksen parlavamo di dottori e cose del genere, perché aveva questo tipo di problema. Anche quest'estate abbiamo chiacchierato, ma lui è davvero una brava persona con me oltre che un giocatore incredibile, quindi sono stato molto contento di sentire qualcosa da lui - ammette -. Il fatto è che quando accadono eventi di questo tipo senti una certa connessione. Non so perché, è qualcosa che non puoi spiegare ma è così. Quindi sono felice di essere qui e grato a Christian per i suoi consigli".