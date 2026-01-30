Mandela Keita, centrocampista del Parma, ai microfoni di DAZN parla del suo rapporto con Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro: "Il più bel consiglio che mi ha dato? Mi ha detto di avere fiducia in me e se continuerò a lavorare con la testa bassa potrò diventare un calciatore molto forte. Sono stato molto fortunato di averlo nella mia vita perché ha cambiato molte cose".

Ma riuscirà a vincere lo Scudetto con l'Inter? "Abbiamo giocato contro di loro, è stata difficile. Posso dire che penso vinceranno, lo spero per noi", chiosa il centrocampista belga.