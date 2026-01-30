Mandela Keita, centrocampista del Parma, ai microfoni di DAZN parla del suo rapporto con Cristian Chivu, attuale tecnico nerazzurro: "Il più bel consiglio che mi ha dato? Mi ha detto di avere fiducia in me e se continuerò a lavorare con la testa bassa potrò diventare un calciatore molto forte. Sono stato molto fortunato di averlo nella mia vita perché ha cambiato molte cose". 

Ma riuscirà a vincere lo Scudetto con l'Inter? "Abbiamo giocato contro di loro, è stata difficile. Posso dire che penso vinceranno, lo spero per noi", chiosa il centrocampista belga. 

Sezione: Focus / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 20:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print