Diretta speciale di calciomercato con tutti gli aggiornamenti che riguardano il mercato in entrata e in uscita dell'Inter. Frattesi verso la Premier, Diaby spinge per vestire la maglia nerazzurra. Il Liverpool sonda Dumfries, mentre si resta in attesa di Perisic.

Ven 30 gennaio 2026 alle 19:00
