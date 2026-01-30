Sono ore davvero molto calde per il mercato nerazzurro. Con il gong invernale che si avvicina a grandi passi, la dirigenza interista sta cercando in queste ore di chiudere la trattativa per un centrocampista. Il prescelto, come riferisce Sky Sport, è Curtis Jones (classe 2001) del Liverpool. Il calciatore ha già dato l'ok e attende il via libera dei Reds. La formula coincide con un prestito oneroso con diritto di riscatto totale a 40 milioni. L'arrivo di Jones aprirebbe le porte dell'addio di Davide Frattesi, cercato con insistenza dal Nottingham.
Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 30 gennaio 2026 alle 21:52
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - In Primo Piano
Sky - Ore calde per il mercato nerazzurro: contatti per Jones del Liverpool. C'è già l'ok del calciatore, la situazione
UFFICIALE - Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Besiktas. "Ti auguriamo grande successo con questa maglia"
Rivivi la diretta! MERCATO FOLLE! FRATTESI dice ADDIO? DIABY vuole SOLO l'INTER, PERISIC in STAND-BY
Playoff Champions League, date e orari: Inter in Norvegia il 18 febbraio, Bodo/Glimt atteso a Milano il 24
Diaby vuole solo l'Inter, accordo per i prossimi 4 anni e mezzo: in arrivo una nuova offerta dei nerazzurri. Il punto
Zanetti: "Niente sfida con Mou? Non sottovalutiamo il Bodo/Glimt. Mercato, siamo forti. Se capitano possibilità..."
Playoff Champions League: l'Inter pesca il Bodo, Mourinho sfiderà il Real Madrid. Juve col Gala, Atalanta vs BVB
SM - Frattesi, sondaggio da parte della Lazio. Biancocelesti disposti a investire una cifra importante
Altre notizie
Venerdì 30 gen
- 22:34 Bookies - Inter favorita sulla Cremonese. Marcatori: la quota di Esposito leggermente più alta rispetto a Lautaro
- 22:20 Zanchetta: "Chivu, grande coraggio nel puntare su Esposito. Nell'Inter il salto in prima squadra è enorme"
- 22:05 Inter-Modena, intesa verbale per Massolin. Romano: "Queste le cifre. Il ragazzo in Emilia fino a giugno"
- 21:52 Sky - Ore calde per il mercato nerazzurro: contatti per Jones del Liverpool. C'è già l'ok del calciatore, la situazione
- 21:37 Pisa, Gilardino: "Dopo l'Inter ho dato una scossa. Akinsanmiro penalizzato dalla Coppa d'Africa"
- 21:23 Cremonese-Inter, domenica la sfida numero 18 in Serie A: i precedenti. Nerazzurri quasi perfetti con le neopromosse
- 21:10 Mlacic ancora al centro del mercato. Garcia: "È in trattativa per un trasferimento, col Gorica non giocherà"
- 20:55 Parma, Keita: "Fortunato ad avere Chivu nella mia vita. Penso che vincerà lo Scudetto con l'Inter"
- 20:41 L'Inter ritrova il Bodo/Glimt dopo la Coppa delle Coppe 1978/79: dominio nerazzurro nell'unico precedente
- 20:26 Dida: "Milan da scudetto? Inter favorita per tante ragioni. Allegri ha ragione"
- 20:20 Primavera - Inter-Cremonese, gli Up&Down: El Mahboubi ispiratissimo, Vukoje flebile
- 20:12 VI - Il PSV Eindhoven sicuro di tenersi Perisic. Solo un'opzione potrebbe fare cambiare idea
- 20:00 Primavera - Un po' di sofferenza di troppo, ma l'Inter batte la Cremonese: i nerazzurri vincono 2-1
- 19:58 UFFICIALE - Milan, RedBird rifinanzia il vendor loan. Cardinale: "Con San Siro avviato, guardiamo con fiducia al futuro"
- 19:43 Toni Kroos: "L'Inter ha meritato di vincere col BVB, almeno aveva le idee chiare. Gli ottavi? Dico..."
- 19:39 UFFICIALE - Kristjan Asllani è un nuovo giocatore del Besiktas. "Ti auguriamo grande successo con questa maglia"
- 19:29 Sky - Bloccata la trattativa per Perisic, resta uno spiraglio per Diaby. Luis Henrique verso la permanenza
- 19:15 UFFICIALE - Torino, risolto il prestito di Asllani con l'Inter. Per il giocatore albanese ora l'avventura in Turchia
- 19:00 Rivivi la diretta! MERCATO FOLLE! FRATTESI dice ADDIO? DIABY vuole SOLO l'INTER, PERISIC in STAND-BY
- 18:47 Coach of the Month della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio: i complimenti social dell'Inter
- 18:34 CF - Champions League, i playoff in TV: ecco chi può trasmettere il doppio incrocio tra Bodo/Glimt e Inter
- 18:20 Parma, conferenza di presentazione per Franco Carboni: "Ringrazio per la fiducia, ora centriamo la salvezza"
- 18:06 Sakariassen, DS Bodo/Glimt: "Con l'Inter due partite divertentissime, non vediamo l'ora"
- 17:52 Di Marzio: "Il Liverpool ha chiesto informazioni su Dumfries dopo l'infortunio di Frimpong"
- 17:38 Romano: "Frattesi-Nottingham Forest, in caso di chiusura l'Inter tratterà per un nuovo centrocampista. Su Diaby..."
- 17:23 Borussia Dortmund-Inter, Dimarco al fotofinish su Bisseck. Spunta Luis Henrique
- 17:09 Settore giovanile, il programma del week-end: si parte stasera con Inter-Cremonese U20
- 16:54 Bove racconta: "Eriksen brava persona e giocatore incredibile. Abbiamo parlato tanto, grato per i consigli"
- 16:40 Bodo/Glimt, Thomassen: "Siamo ai playoff per un motivo. Inter? Ero a Monaco per la finale, è tra le top d'Europa"
- 16:33 Playoff Champions League, date e orari: Inter in Norvegia il 18 febbraio, Bodo/Glimt atteso a Milano il 24
- 16:26 Ranocchia: "L'Inter è l'unica italiana che se la gioca con tutte in Europa. Scudetto? Gap ampio, ma..."
- 16:12 Moretto: "Frattesi, il Nottingham Forest fa sul serio: parti vicine. L'Inter ha respinto l'offerta della Lazio, l'Atletico Madrid..."
- 15:58 Adani esalta Stankovic: "Un giocatore di alto livello, quantità e qualità. E' sfacciato, dirompente"
- 15:43 Infantino: "Mi sono innamorato del calcio quando mio padre mi portò a vedere l'Inter a San Siro"
- 15:28 Il Besiktas annuncia: "Kristjan Asllani si è sottoposto a visita medica"
- 15:20 PSV, Bosz: "Il futuro di Perisic? Presumo che rimarranno tutti, ma la decisione non è mia"
- 15:14 Diaby vuole solo l'Inter, accordo per i prossimi 4 anni e mezzo: in arrivo una nuova offerta dei nerazzurri. Il punto
- 14:59 Sky - Juventus al lavoro con il Bologna per Holm: idea di scambio con Joao Mario
- 14:45 GdS - Dimarco, non solo gol e assist: crescita esponenziale anche a livello fisico
- 14:31 Chivu: "Il Bodo/Glimt ha messo in difficoltà squadre importanti, tutte le partite di Champions nascondono insidie"
- 14:17 Benfica, Branco: "Real Madrid ai playoff? Anche con l'Inter sarebbe stata una sfida difficile"
- 14:02 Zanetti: "Champions, l'Inter vuole sempre ambire a grandi traguardi. Il Bodo/Glimt non è più una sorpresa"
- 13:48 CdS - Lautaro-Esposito in attacco, riecco Bastoni e Frattesi: la probabile formazione
- 13:34 Di Marzio: "L'Inter continua a lavorare per Diaby. Il giocatore spinge per arrivare in Italia"
- 13:20 Playoff Champions, quando si gioca Bodo/Glimt-Inter? La UEFA svelerà i calendari stasera
- 13:05 Cassano impressionato da Aleksandar Stankovic: "Tale padre, tale figlio. Dejan era così"
- 12:51 'Coach of the Month' della Serie A, Chivu cala il bis a gennaio. De Siervo: "L'Inter gioca un calcio moderno e dinamico"
- 12:37 Zanetti: "Niente sfida con Mou? Non sottovalutiamo il Bodo/Glimt. Mercato, siamo forti. Se capitano possibilità..."
- 12:28 Asllani a Istanbul per visite e firma: l'annuncio dai canali social del Besiktas
- 12:25 Playoff Champions League: l'Inter pesca il Bodo, Mourinho sfiderà il Real Madrid. Juve col Gala, Atalanta vs BVB
- 12:13 Mercato Inter, Marotta chiarisce la linea: "Non siamo in emergenza, se ci saranno delle opportunità le seguiremo"
- 12:00 BENFICA o BODO, LIVE REACTION playoff Champions. SPECIALE MERCATO: le ULTIMISSIME
- 11:45 Inter, Marotta in Commissione antimafia: "L'audizione è andata benissimo"
- 11:30 Il Milan va su Cissé, rischia di sfumare un possibile sostituto di Perisic
- 11:16 Saelemaekers lo ammette: "Se in area ti toccano, vai giù. Stai a terra più a lungo in attesa del VAR"
- 11:02 Frattesi, si fa avanti un'altra pretendente: l'Atletico Madrid pensa all'offerta. Resta in lizza il Nottingham Forest
- 10:48 SM - Frattesi, sondaggio da parte della Lazio. Biancocelesti disposti a investire una cifra importante
- 10:34 Corsera - Norton-Cuffy sondato dall'Inter, ma per l'estate: la strategia dei nerazzurri
- 10:20 TS - Frattesi in eterna attesa di un'occasione. Il Forest ci pensa, ma c'è un altro ostacolo
- 10:06 TS - Marotta in Commissione Antimafia: Inter quarto club in audizione
- 09:52 TS - Domenica c'è Psv-Feyenoord: altro appiglio per l'Inter nella trattativa Perisic
- 09:38 TS - Dumfries, rumors su una super offerta: ecco perché l'Inter è andata su Norton-Cuffy
- 09:24 TS - Playoff Champions, Chivu tifa Bodo? Le incognite del sorteggio di oggi
- 09:10 CdS - Dumfries in anticipo rispetto ai tempi previsti: ecco quando potrebbe tornare in campo
- 08:56 GdS - Bisseck, esame superato per il Mondiale: l'Inter è priorità e trampolino
- 08:42 CdS - Mercato bloccato, Chivu resta a secco: Perisic e Diaby non si sbloccano. Norton-Cuffy? Possibilità in caso di addio di Dumfries
- 08:28 GdS - Frattesi può tornare titolare dopo 4 mesi: la probabile formazione
- 08:14 GdS - Champions, oggi alle 12 i sorteggi playoff e il tabellone fino a Budapest
- 08:00 GdS - Perisic-Diaby: doppio muro per Ausilio. Ma sta per tornare Dumfries! E Norton-Cuffy...
- 01:10 Romano: "I motivi dietro il no del PSV per Perisic, l'attesa per Diaby e l'incastro per Norton Cuffy. E su Frattesi..."