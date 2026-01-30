Sono ore davvero molto calde per il mercato nerazzurro. Con il gong invernale che si avvicina a grandi passi, la dirigenza interista sta cercando in queste ore di chiudere la trattativa per un centrocampista. Il prescelto, come riferisce Sky Sport, è Curtis Jones (classe 2001) del Liverpool. Il calciatore ha già dato l'ok e attende il via libera dei Reds. La formula coincide con un prestito oneroso con diritto di riscatto totale a 40 milioni. L'arrivo di Jones aprirebbe le porte dell'addio di Davide Frattesi, cercato con insistenza dal Nottingham.