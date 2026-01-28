SOMMER 6 - Visto che Guirassy gli calcia addosso da un centimetro, lo svizzero trova il modo di guadagnarsi la pagnotta con un'uscita di puro tempismo sui piedi del lanciatissimo Adeyemi, che a tutti gli effetti salva il risultato. Evita di correre rischi quando viene messo sotto pressione.
AKANJI 6,5 - Da ex di turno trova il modo di farsi rimpiangere, anche per il semplice fatto di conoscere ogni zolla del campo di gioco. Puntuale nelle chiusure, tranquillo in possesso della sfera, nella ripresa alza il baricentro e inizia a distribuire palloni con sagacia anche con sventagliate di parecchi metri. Un conto in banca.
ACERBI 6,5 - L'unica occasione per Guirassy è casuale, frutto degli sviluppi di un corner. Il guineano trascorre il resto della gara a cercare luce lontano dalla porta, dove il 'giovane' difensore lo costringe cone le buone o con le cattive ad andare. Il dolore alla mano, oltre a una vistosa fasciatura, gli trasmette ulteriore adrenalina. Il baricentro non troppo alto dell'Inter è un toccasana per lui.
BISSECK 7 - Assoluto protagonista in entrambe le metà campo. Partendo da sinistra sfrutta le sponde degli attaccanti per involarsi verso Kobel, salvo poi maneggiare con poca lucidità, da difensore, queste opportunità da gol. Nello stadio in cui ha indossato per la prima volta la maglia della Nazionale decide di prendersi la scena lasciando solo le briciole ai giocatori in maglia gialla, comandando nel gioco aereo e negli anticipi.
LUIS HENRIQUE 6 - Un paio di iniziative incoraggianti nel primo tempo che confermano come sotto la corazza di timidezza ci sia qualcosa di interessante. Poi però ecco riemergere il solito atteggiamento prudente e poco propositivo, che bada più a non sbagliare piuttosto che a colpire, nonostante il BVB conceda diversi spazi in cui infilarsi. Spazi che il brasiliano prova comunque a sfruttare nella ripresa, in cui cresce vistosamente.
SUCIC 6 - Non riesce a far valere la proipria qualità e si limita soprattutto alla disciplina tattica, mantenendo la propria posizione per contrastare il centrocampo affollato del BVB. Ogni tanto scappa via senza il pallone per dettare il passaggio alle punte e provare a trovare impreparati i tedeschi, Nella ripresa serve un gran pallone a Esposito che non arriva a dama e chiude da regista. DALL'88' BASTONI SV.
ZIELINSKI 6,5 - Più basso del solito, non rinuncia comunque a dare sfoggio della propria classe anche nei pressi della propria area, uscendo con sicurezza e serenità anche da campi minati. A volte forse si prende troppe confidenze, ma lo fa con la consapevolezza di chi è abituato a certe serate. Tatticamente è un riferimento anche se nel filtro non dà il meglio di sé. DAL 74' FRATTESI 6 - Mette energia e vitalità nel centrocampo nerazzurro, muovendosi tanto senza palla e dettando passaggi invitanti che vengono letti in ritardo dagli avversari.
MKHITARYAN 6,5 - A 37 anni suonati è come al solito uno deigiocatori che corre di più. L'istinto lo porta a sfruttare gli spazi e buttarcisi dentro, senza tuttavia venire considerato con la continuità che meriterebbe. Passo breve e rapido, porta via da zoine insidiose diversi palloni creando i presupposti per situazioni interessanti. Si concede qualche pausa, ma ci mancherebbe... DALL'88 DIOUF 6,5 - Entra per dare freschezza al centrocampo e riesce persino a trovare il gol che chiude la gara. Difficile chiedere di più.
DIMARCO 7 - Capitano per una sera, soffre spesso le iniziative di Ryerson che ha gamba e dialoga bene con i compagni proponendosi con continuità. Centelloina le salite nella metà campo avversaria e pur non mettendosi sotto i riflettori come gli accade ultimamente ha un paio di palloni sul sinistro che dall'alto del suo talento avrebbe potuto trattare meglio. Meglio come? Come quando calcia quella meraviglia dal limite dell'area freddando Kobel e il BVB Stadion. Magia.
BONNY 5,5 - Protagonista di alcune belle giocate di pure tecnica, come quando mette in movimento i compagni che scattano intorno a lui e crea spazi con movimenti intelligenti. Però a parte qualche spnda o difesa della sfera spalle alla porta non riesce mai a difre la sua negli ultimi 25 metri, dove servirebbe maggiore cattiveria. DAL 57' ESPOSITO 6 - Un intervento fantastico di Bensebaini gli nega la gioia del gol, anche se la punta non eccelle nel controllo sull'assist di Sucic. Si piazza subito in area e crea difficoltà ai centrali tedeschi che devono impegnarsi per negargli ricezioni pulite.
THURAM 6 - Che non sia da tempo il Thuram in grado di sconquassare le difese avversarie non è una novità, anche al BVB Stadion il francese ribadisce di non avere la reattività necessaria per fare la differenza con un dribbling o una sponda. Alterna iniziative apprezzabili ad altre che lasciano perplessi, rischiando due volte il giallo per simulazione. Nel complesso però resta in partita. DALL'88' MARTINEZ SV.
ALL. CHIVU 7 - Viola il BVB Stadion e fa il proprio dovere, anche se alla fine gli altri risultati gli negano il piazzamento tra le prime otto solo per differenza reti. Partita interpretata ottimamente, nonostante un filo di turn oiver che comunque non indebolisce la sua squadra. L'Inter soffre il minimo sindacale su un campo così ostile e nella ripresa alza il ritmo portando a casa i tre punti. Ottima gestione e tanto rammarico.
BORUSSIA DORTMUND: Kobel 5,5, Can 6, Schlotterbeck 6, Mané 6 (dall'89' Couto sv), Ryerson 6,5, Bellingham 5,5, Nmecha 5,5, Bensebaini 6 (dall'83' Chukwuemeka sv), Beier 6, Silva 5,5 (dall'83' Brandt sv), Guirassy 5 (dal 68' Adeyemi 5,5). All. Kovac 5,5
ARBITRO: KOVACS 6,5 - Buona direzione, limita l'uso dei cartellini e pur fischiando spesso fa giocare senza alterare lo sviluppo e gli equilibri della gara. Nonoistante due richieste di rigore dei tedeschi lascia correre e il VAR gli dà ragione. Pochi episodi che richiedono sforzi decisionali.
ASSISTENTI: Marica 6 - Tunyogi 6
VAR: Dieperink 6
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 00:22 Champions League, venerdì il sorteggio dei playoff: tutti i possibili accoppiamenti
- 00:20 Borussia Dortmund, Emre Can deluso: "Dura prendere così lo 0-1. Loro sono stati più maturi"
- 00:15 Bisseck: "Vittoria positiva per la nostra fiducia. Abbiamo meritato di battere il Borussia"
- 00:12 videoBorussia Dortmund-Inter 0-2, Tramontana: "Bella vittoria, Dimarco campione. Se Frattesi resta..."
- 00:06 Sky - Asllani molto vicino al Besiktas in prestito con diritto di riscatto. Club al lavoro per i passaggi formali
- 00:05 Diouf: "Eravamo convinti di vincere. Ora i playoff, possiamo battere qualsiasi squadra"
- 00:03 Bisseck a ITV: "Febbraio intenso? È normale giocare tanto. Ma siamo pronti e non ci sono scuse"
- 00:00 Gli ex vice campioni d’Europa ai playoff: un decimo posto che fa rumore... degli amici
- 23:59 Chivu in conferenza: "Calcio bastardo, vittoria che ci mancava. Potrei togliermi dei sassolini, non lo farò"
- 23:58 Aleksandar Stankovic continua a volare: il serbo è protagonista assoluto del match col Marsiglia
- 23:57 Chivu a ITV: "Stasera iniezione di fiducia, abbiamo quello che meritavamo. Felice per Sommer e Diouf"
- 23:50 Borussia Dortmund-Inter, la moviola - Buona direzione di Kovacs che non influisce sulla gara
- 23:47 BVB, Kovac in conferenza: "L'Inter ha sfruttato i nostri errori, poteva finire 0-0"
- 23:38 Chivu a Sky: "Mourinho ai playoff? Penso a Nicola. Diouf ha capito quanto sia difficile vestire questa maglia"
- 23:35 Mkhitaryan a ITV: "L'anno scorso c'era un centrocampo fisso, quest'anno non sai mai chi gioca"
- 23:32 Dimarco a ITV: "Bodo o Benfica non cambia assolutamente nulla. Felice per il gol di Diouf, se lo merita"
- 23:26 Diouf a ITV: "Il gruppo mi sta aiutando tanto, peccato per i punti persi ma testa ai playoff"
- 23:24 Borussia Dortmund-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 23:21 Champions League, risultati e classifica finali. L'Inter sfiderà ai playoff Bodo o Benfica, Sporting o Man. City agli ottavi
- 23:14 Dimarco a Sky: "La fascia un'emozione speciale, tornato a questo livello grazie alla fiducia. Ora i playoff"
- 23:00 L'Inter chiude alla grande la League Phase di Champions: 2-0 a Dortmund, ai playoff c'è ora l'ombra Mourinho
- 22:59 Borussia Dortmund-Inter, le pagelle - Bisseck protagonista, magia Dimarco. LH cresce
- 22:57 Borussia Dortmund-Inter, Fischio Finale - Dimarco + Diouf, il Biscione rialza la testa. Vittoria prestigiosa e... amara
- 22:55 livePOST PARTITA di BORUSSIA DORTMUND-INTER, il nostro DESTINO in CHAMPIONS, PERISIC e DIABY
- 20:33 Marotta: "Non siamo in situazione di emergenza. Diaby? Il sondaggio c'è ma ad oggi le percentuali sono minime"
- 19:58 Inter Women in scioltezza alle semifinali di Coppa Italia: Ternana battuta 4-0 all'Arena Civica
- 19:48 Bergomi: "Luis Henrique dopo Buchanan, ecco l'idea dell'Inter sugli esterni. Diaby? Non è un quinto, ok da attaccante"
- 19:34 Gazzetta di Modena - Massolin, prezzo tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Udinese in vantaggio
- 19:20 La Cavese saluta Amerighi: "I nostri auguri perché raggiunga i più prestigiosi traguardi"
- 19:05 Qui Cremonese - Allenamento mattutino in vista dell'Inter tra palestra e campo: il report
- 18:50 Luis Henrique e le due facce della medaglia: soldi o campo? Una cessione senza copertura è rischiosa
- 18:35 Amoruso: "Chivu intelligente, allenatore che ci sa fare. Lo ha dimostrato anche a Parma"
- 18:21 Romano: "Inter-Diaby dipende da... PIF. Sul giocatore anche gli occhi di club inglesi. Perisic e Luis Henrique..."
- 18:07 Inter-Diaby, i destini si incrociano di nuovo? Nel 2024 segnò una doppietta ai nerazzurri in amichevole
- 17:53 Inter U23, Amerighi si presenta: "Punto di arrivo importantissimo. Dumfries il mio idolo. Obiettivi? Andare lontano ai playoff"
- 17:38 SI - Inter, tentativo per Yanis Massolin. Ma il Modena vorrebbe trattenerlo fino a giugno
- 17:30 UFFICIALE - Inter Under 23, ecco Igor Amerighi: arriva a titolo definitivo dalla Cavese
- 17:24 BVB, forfait dell'ultima ora: niente Inter per Anton, al suo posto pronto Bensebaini
- 17:10 Sky - Barella, massimo due settimane ai box: rientro tra Sassuolo e Juve. Calhanoglu e Dumfries...
- 16:56 Cirillo: "All'Inter impatto incredibile, ho giocato con Ronaldo". Poi torna sull'episodio con Materazzi
- 16:46 Blitz Inter, affondo secco per Moussa Diaby. L'ex Aston Villa ha detto sì, serve l'accordo con l'Al-Ittihad
- 16:28 Stankovic: "Inter? Onestamente non ci penso, il mio futuro ora non è importante. Al Bruges ho imparato una cosa"
- 16:14 Cremonese, il DS Giacchetta presenta Djuric: "Fiducia in lui, grande uomo e calciatore d'esperienza funzionale a noi"
- 16:00 Il pensiero di Maran: "Le gerarchie del campionato si sono delineate, in questo momento l'Inter è la favorita"
- 15:45 Caressa: "Sì, Dimarco ricorda Roberto Carlos. Spiace per Luis Henrique ma alcune maglie pesano di più"
- 15:31 Gimenez descrive il 2026 perfetto ma snobba il Milan: "L'obiettivo è recuperare al 100% e giocare il Mondiale"
- 15:17 Jeda: "Lautaro leader, Dimarco strepitoso. In attacco serve più cattiveria"
- 15:03 Cremonese, il ritorno di Djuric prima dell'Inter: "Felice di essere tornato, voglio raggiungere la salvezza"
- 14:49 GdS - Nulla di preoccupante per Barella: ecco quali partite salterà. L'obiettivo è tornare al top per un big match
- 14:35 CIES - Valore totale dei giocatori del vivaio, Inter prima tra le italiane. Esposito principale risorsa
- 14:21 Sky - Inter, nuova pretendente per Holm: il Napoli studia uno scambio con il Bologna
- 14:07 Inter, col BVB ultima chance per evitare i playoff Champions: nerazzurri avanti in quota
- 14:04 Esami strumentali per Barella, ecco l'esito. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno
- 13:53 Serie C, arbitri 24esima giornata: Inter U23-Pergolettese sarà arbitrata da Colelli di Ostia Lido
- 13:39 SM - Sei anni dopo Lautaro torna sotto il muro giallo. Senza Barella, ma con Thuram. Il probabile 11 di Chivu
- 13:25 Benitez rivela: "Anni fa vicino alla Roma, ma all'Inter e al Napoli son stato contento"
- 13:10 Romano: "Norton-Cuffy può lasciare il Genoa a gennaio. Si sono mossi l'Everton e un altro club di Premier"
- 12:56 Morata coccola e tenta Nico Paz: "Se rimane a Como un altro anno, gioco gratis"
- 12:42 Sky - Borussia Dortmund-Inter: Chivu deve decidere sui tre diffidati. Frattesi può essere la mossa a sorpresa
- 12:28 Serie A, scelti gli arbitri della 23esima giornata: Cremonese-Inter affidata a Massa. In sala VAR la coppia Marini-Fabbri
- 12:14 Jurcevic: "Difficile per un giovane come Jakirovic resistere quando ti chiama l'Inter"
- 12:00 Collegamento da DORTMUND: in campo l'INTER migliore? LUIS HENRIQUE, PERISIC e MLACIC: le ULTIMISSIME
- 11:45 videoDa Roma a Dortmund, superando diversi ostacoli per rispettare la scaramanzia
- 11:30 Marini: "L'Inter vincerà lo scudetto. Marotta numero uno, Chivu di enorme spessore"
- 11:16 Champions, Sacchi: "Inter in frenata, a Dortmund per alzare la voce. Conte? Troppi infortuni"
- 11:02 Sammer: "Dell'Inter conservo solo ricordi meravigliosi, ecco perché dissi addio. Chivu? Gli faccio il complimento più grande possibile"
- 10:48 GdS - Champions, l'Inter è l'italiana che ha incassato di più. E gli ottavi possono valere...
- 10:34 Zenga: "Io Luis Henrique non lo cederei, dà equilibrio a tutti. A Dortmund è difficile, ma l'Inter..."
- 10:20 Bournemouth su Luis Henrique, ecco i termini della proposta ufficiale da parte del club inglese
- 10:06 Zoff: "Scudetto o Champions? Inter, non fare calcoli. Su Esposito dico che..."