Beppe Marotta ha oggi in programma un'audizione a partire dalle 10 davanti alcomitato antimafia sulle infiltrazioni nelle manifestazione sportive, nata in seno alla Commissione parlamentare antimafia. L'Inter, si legge su Tuttosport, è il quarto club di Serie A a presentarsi dopo Juventus, Milan e Roma.

Nelle prossime settimane saranno sentiti anche i dirigenti di Lazio, Napoli, Atalanta, Verona e Torino. Nel 2025 avevano già parlato con i componenti della commissione i dirigenti di Coni, Figc e alcune componenti federali.