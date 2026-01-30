L'ascesa di Federico Dimarco non sembra avere termine. L'esterno nerazzurro è in continua evoluzione e in questa precisa fase della stagione ha forse raggiunto il suo punto più alto di sempre. Non è questione solo di gol e assist, come fa capire oggi la Gazzetta dello Sport.

"Dei sei gol che ha segnato fino a questo momento della stagione in ogni competizione, quattro sono serviti a sbloccare l’impasse di una gara: in casa contro il Sassuolo la prima volta, poi nella nebbia di Parma, a San Siro nel big match contro il Napoli e mercoledì scorso in Germania dopo 80 minuti di 0-0. Lo stato di grazia dell’esterno milanese è certificato da un rendimento in crescendo da inizio stagione ed è confermato da un 2026 cominciato nel migliore dei modi con 6 tra gol e assist solo nelle ultime cinque partite di Serie A giocate. E ancora: è l’unico difensore dei cinque grandi campionati europei che ha segnato più di cinque gol e fornito più di cinque assist in stagione considerando tutte le competizioni (6+7). Risorsa", si legge sulla rosea.

Una questione anche fisica, come lui stesso ha ribadito in più di una circostanza. E qualcuno ci ha visto una puntura a Inzaghi... "Dimarco sprinta, corre, crossa, tira, e segna. In movimento e da fermo, come l’altro ieri in Germania. Il repertorio è completo e nella Ruhr la prodezza è riuscita anche con la fascia da capitano al braccio per la prima volta. Emozione nell’emozione", spiega la Gazzetta.